Ora c'è anche l'ufficialità: Xavi resta sulla panchina del Barcellona

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Prima i rumors, ora l'ufficialità: Xavi Hernandez resta alla guida del Barcellona. Il dietrofront del tecnico dei blaugrana, che a gennaio aveva annunciato l'addio a fine stagione, è stato comunicato nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente del club Laporta.

"Abbiamo bisogno di stabilità, il progetto non è ancora concluso - le parole dell'allenatore spagnolo - "I giocatori sono stati decisivi nella mia scelta, mi hanno fatto capire che stiamo lavorando bene e potremo presto tornare a vincere". E anche il presidente Laporta si è detto "felice della decisione, è una notizia fantastica per il Barcellona: la stabilità è fondamentale per il successo" (ANSA).