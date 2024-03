Padovan su Giroud: "Sta pensando ad altro, per quanto sia professionale"

Si sta parlando molto del futuro di Olivier Giroud, ormai segnato e lontano dal Milan con prossima destinazione in estate ai Los Angeles FC. Così. in merito al momento del numero nove francese ha parlato a Sky Sport, il giornalista, scrittore e opinionista sportivo, Giancarlo Padovan. Queste le sue dichiarazioni.

Giroud sta pensando ad altro: "Leggiamo ovunque che ormai Giroud non giocherà più nel Milan l'anno prossimo, con questa offerta dall'America da parte dei Los Angeles FC. Si vede, Giroud sta pensando ad altro e probabilmente questo non aiuta il Milan e il suo rendimento attuale, per quanto il francese sia serio e professionale".