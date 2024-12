Pagelle Gazzetta: Leao il migliore, bene anche Fofana e Abraham. Male Musah

vedi letture

Per la Gazzetta dello Sport, il migliore in campo ieri nelle file del Milan contro la Stella Rossa è stato Rafael Leao, che si è meritato un bel 7,5 in pagella: oltre al bellissimo gol segnato, il portoghese ha giocato una partita da leader e da trascinatore assoluto. Molto bene (7) anche Fofana, diventato ormai insostituibile in mezzo al campo, Abraham, autore del gol vittoria.

Mezzo voto in meno, ma prestazione più che positiva, per Maignan, Gabbia e Camarda. Sufficienza piena (6) per Thiaw, Reijnders, Morata e Chukwueze, mentre hanno preso 5,5 Calabria, Loftus-Cheek e Theo Hernandez. Il voto più basso è stato invece dato a Musah che ha perso ingenuamente il pallone da cui è nato il pari della Stella Rossa. L'americano si è meritato un 5.