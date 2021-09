Pagelle Gazzetta - Maignan tiene a galla il Milan, Theo soffre

Mike Maignan è stato il migliore dei rossoneri nella gara con il Liverpool secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Voto 7.5 per il portiere francese, il quale “tiene la barca a galla nella tempesta”. Benissimo i due centrali, Tomori e Kjaer, così come Franck Kessie (voto 7 per loro). Ottima anche la prestazione di Rebic (6.5). Sufficienza piena per Calabria, Saelemaekers, Diaz, Leao e Giroud, bocciati Florenzi, Theo Hernandez e Bennacer (voto 5.5).