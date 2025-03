Pagelle Gazzetta: si salvano Reijnders e pochi altri. Malissimo Pavlovic, Theo e Jimenez

Sono pochi i rossoneri che si sono salvati nella gara di ieri contro la Lazio a San Siro: il voto più alto nelle pagelle della Gazzetta dello Sport è stato 6,5 ed è stato dato a Reijnders e Chukwueze, quest'ultimo autore dell'unico gol del Milan della serata. Sufficienza piena (6) per pochi altri, vale a dire Gabbia, Fofana, Leao e Walker. Mezzo voto in meno per Joao Felix e Pulisic.

Voto 5 invece per Maignan, Musah e Gimenez, ma il giudizio più basso (4,5) è stato dato a Pavlovic (ha responsabilità sul gol e poi è stato espulso), Jimenez (in grande difficoltà contro Tavares e si fa anticipare da Zaccagni in occasione della rete biancoceleste) e Theo Hernandez (atteggiamento svagato ed irritante del terzino francese).