Pagelle Tuttosport - Gigio decisivo nel finale, Gabbia in crescita

Secondo il quotidiano Tuttosport, Ibrahimovic è stato il migliore in campo contro il Torino. Lo svedese si merita un 8 in pagella per i due gol messi a segno ieri. Ottima anche la prestazione di Calabria (voto 6.5), così come la performance di Donnarumma (6.5 anche per lui), che nel finale salva il risultato con un paio di interventi decisivi. Voto 6.5 anche per Gabbia, sufficienza piena per il resto dei giocatori rossoneri.