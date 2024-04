Palladino: "Daniel Maldini? C'è stato scetticismo mediatico al suo arrivo, ma ci sta dando una grande mano"

Il Monza, dopo aver perso in casa contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato, punta a invertire la tendenza nella trasferta di Lecce. L'avversario, specie in questo momento della stagione, non è dei più semplici: la squadra di Gotti infatti attraversa un buon momento, sia sotto il profilo dei risultati che delle prestazioni. Nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore dei brianzoli Raffaele Palladino ha parlato anche di Daniel Maldini, arrivato a gennaio in prestito dal Milan e autore finora di quattro gol in dieci partite con maglia della squadra biancorossa.

Ecco le sue parole: "Sono contento di Daniel, peraltro ci ha dato una grande mano. Lui è stato fantastico, arrivava da un percorso difficile a Empoli. C'è stato scetticismo mediatico al suo approdo in Brianza qui al Monza ma si è inserito bene ed è cresciuto tantissimo. Merito suo e del gruppo che lo ha accolto benissimo" riporta tuttomercatoweb.com.