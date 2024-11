Parma, Man: "Inter o Milan tra qualche anno? Non posso rispondere... vedremo"

Dennis Man è stato nuovamente premiato come giocatore migliore del mese in Romania. Per l'occasione, l'esterno crociato ha realizzato un contenuto per i social della nazionale. Un format insolito, dove a porgli le domande erano proprio i compagni di nazionale:

Valentin Mihăila: "Ciao, Dennis! Vorrei che mi nominassi un giocatore più veloce di te"

Man: "Più veloce di me? Valentin è decisamente più veloce".

Denis Drăgus: "Dennis, dove ti vedi tra qualche anno, all'Inter o al Milan?"

Man: "Non posso rispondere a questa domanda (ride, ndr). Vedremo".

Marius Marin: "Voglio chiederti quale dei tuoi colleghi aspettavi di rivedere in Nazionale e perché proprio io?"

Man: "Aspettavo di rivedere tutti, perché andiamo molto d'accordo, siamo come una famiglia e sono felice di rivederli. In effetti, Marius ha un posto speciale".

Nicolae Stanciu: "Ciao, Dennis! Voglio che tu mi dica quali sono i tuoi gol e assist preferiti per la Nazionale"

Man: "Gol preferito, quello in Kosovo. L'azione è stata la più bella con ampio divario. E il passaggio, quello del gol di Stanciu agli Europei. Anche se è stato un passaggio semplice, il gol è stato molto bello e il momento eccezionale".

Andrei Burcă: "Quanti gol o assist realizzi in questa sosta?"

Man: "Hanno già cominciato con la pressione. Spero di segnare, come ogni volta, per aiutare la Nazionale e spero che continui così".

Andrei Rațiu: "Dennis, lascerai anche a noi un trofeo come migliore del mese entro fine dell'anno?"

Man: "La prossima la lascio a Rațiu, anche lui avrebbe meritato di vincerla questo mese"