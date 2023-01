Parolo: "Leao immarcabile. Si vede che sta bene al Milan"

MilanNews.it

Marco Parolo, ex giocatore, presente negli studi di DAZN, ha commentato così la prestazione di Leao contro la Salernitana: "Sta bene al Milan, ha un grande rapporto con tutto l'ambiente. Lui e Theo mi hanno impressionato dal punto di vista fisico. Leao era in versione immarcabile contro la Salernitana, è stato incredibile. Leao si trova bene al Milan e gà questo è importante. Si vede anche da come festeggia dopo i gol. Ha fatto un bel gol, non era facile".