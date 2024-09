Pastore su Theo: "La critica gli ha fatto bene, ma mi aspetto lo stesso atteggiamento di Milan-Venezia contro il Liverpool e nel derby"

Nel corso della nuova stagione di 'Fontana di Trevi', famosissimo podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista de Il Foglio Giuseppe ha così parlato di Milan rispondendo ad una domanda della "Super Chat"

Diversi mesi indicaste Maignan come il più sacrificabile tra lui, Theo e Leao. Rispondereste la stessa cosa oggi?

"Non lo so. Se sacrificherei Theo? Theo Hernandez fa gol dopo 80 secondi in Milan-Venezia e si porta l'indice alla bocca per zittire i suoi contestatori, che boh saranno sui social perché allo stadio nessuno l'ha mai fischiato. Che, voglio dire, per un uomo che indossava la fascia di capitano del Milan, e che è al Milan da 6 anni, oltre a essere nettamente il miglior terzino della rosa del Milan, il miglior difensore per rendimento, è un gesto secondo me un po' troppo facile, perché chiaramente tutti i tifosi del Milan, e tutti gli osservatori, stanno aspettando il Milan non in Milan-Venezia, ma in Milan-Liverpool ed a maggior ragione nel derby, partita in cui in sei stagioni Theo Hernandez, che ha fatto tanti gol e tanti assist, ha fatto 0 gol e 0 assist. L'anno scorso causa un rigore all'andata e si fa espellere al ritorno. Il derby, per Theo Hernandez, è una specie di complesso, e quindi fare quel gesto col Venezia, per un giocatore della grandezza, dell'importanza, ripetuta anche all'Europeo, dove è stato eccellente con la Francia, è troppo facile. Quindi mi aspetto lo stesso Theo Hernandez, lo stesso atteggiamento, perché prima di fare gol al secondo minuto, al 20esimo secondo Theo Hernandez fa una diagonale alla prima azione della partita col Venezia che attacca che a Parma e col Torino non ha fatto. Quindi la critica e il pungolo gli ha fatto bene, però mi viene da dire per il rispetto e la stima, come dire, il valore che dò a Theo Hernandez, Milan-Venezia è troppo facile. Vediamo il Liverpool ed il derby".