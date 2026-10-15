Pastorello crede nel lavoro di Amorim: "Il Milan può essere il disturbatore della stagione"

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Le dichiarazioni dell'agente Pastorello sul Milan ai colleghi di TMW

Intervistato in esclusiva dai colleghi di TMW, l'agente Federico Pastorello ha parlato del futuro di molti dei suoi assistiti, protagonisti anche in Serie A, prendendosi anche un minuto per commentare il nuovo Milan di Ruben Amorim.

Il Milan?

“Ha cambiato tanto, a tutti i livelli: probabilmente saranno più pronti tra un anno. Ma può essere il disturbatore della stagione”.

Un pensiero sulla Nazionale?

“Intanto Mancini è l’allenatore che ci ha portato un Europeo, con una squadra che aveva dei giocatori non propriamente affermatissimi. Ha bisogno di tempo, anche se l’Italia tempo non ne ha… È un tecnico di grandissima esperienza, che fa giocare bene le sue squadre e di solito porta a termine le missioni per cui è stato chiamato. L’ottimismo è d’obbligo in questo caso”.