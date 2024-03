Pato al Bernabeu, Seedorf nel Derby e Tonali contro la Lazio: il video social dei gol segnati all'ultimo respiro

Tra meravigliosi gol segnati dalla distanza, imprese epiche in Champions League e reti decisive anche in chiave scudetto, in queste ore è apparso sui canali social del Milan, un video che ritrae alcune delle più belle e significative reti segnate dai rossoneri negli ultimi 5 minuti di partita.

Da Pato a Seedorf, passando alla "zampata" Di Tonali contro la Lazio: ecco il bellissimo video social.