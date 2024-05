Accade oggi, 9 maggio 1999: Weah e Boban stendono la Juve e trascinano il Milan verso lo scudetto

>Accade oggi: il 9 maggio 1999 andava in scena Juventus-Milan, un match difficile e delicato per un Milan che puntava ad accorciare e guadanre punti sulla Lazio capolista. I rossoneri di Alberto Zaccheroni riuscirono ad avere la meglio per 2-0 sui bianconeri grazie alla doppietta di George Weah. Ma è soprattutto il secondo gol che è rimasto indelebile nella memoria dei tifosi: Zvonimir Boban, entrato al posto di Leonardo a inizio secondo tempo, regala una vera e propria magia al liberiano, che non può far altro che mettere la palla alle spalle di Peruzzi. A questo punto i due, mano nella mano, danno vita ad un'esultanza che è diventato il simbolo dello Scudetto conquistato nel 1999.