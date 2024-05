Serafini su Conte: "Se ha tenuto aperte le porte del Milan avrà dato grande disponibilità sulle idee mercato rossonere"

vedi letture

Interessanti dichiarazioni da parte del giornalista e opinionista Luca Serafini che, in un video sul canale youtube di Carlo Pellegatti ha parlato così del possibile futuro di Antonio Conte:

"Antonio Conte non è uno stupido, se ha tenuto ancora aperte le porte del Milan non è che viene qui per chiedere Mbappè o profili simili, lui ha dato grande disponibilità sul mercato del Milan. Questo non vale solo per lui, ma per tutti gli allenatori accostati al club rossonero, non puoi venire qui e chiedere chiunque e 8 milioni di euro di ingaggio, nemmeno se sei Klopp puoi farlo. Io so per certo che Conte ha dato la sua disponibilità per le idee, filosofia e costi sul mercato voluti dal Milan".