Paura per Moise Kean, fuori in barella. Il report medico parla chiaro: trauma cranico

Arriva il report medico ufficiale della Fiorentina in merito alle condizioni di Moise Kean, uscito per infortunio a metà del secondo tempo durante la partita (poi persa per 1-0 in maniera rocambolesca nel finale) che vedeva la sua squadra impegnata sul campo dell'Hellas Verona: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti".

La partita tra Hellas Verona e Fiorentina dell'attaccante è finita a metà secondo tempo. Rimasto vittima di un duro colpo al volto, in particolare tra lo zigomo e l'arcata sopraccigliare dell'occhio sinistro, l'attaccante viola era rientrato inizialmente in campo ma dopo pochi frangenti si è buttato a terra. Immobilizzato con un collare, Kean è uscito dal campo in barella.