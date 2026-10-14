Pavlovic entusiasta: “Molto felice del rinnovo. Difesa a 3 o 4 non conta, basta sapere cosa fare”

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Nella conferenza stampa pre partita di Salisburgo-Milan, in programma domani alle ore 18:45, insieme a mister Amroim ha parlato anche Pavlovic, fresco di rinnovo. Di seguito un estratto delle sue parole.

Congratulazioni per il tuo rinnovo. Cosa cambia per te e per voi per una difesa a 3 ed una a 4 delle ultime partite?

"Grazie per i complimenti. Sono molto contento e felice. Grazie all'allenatore, alla dirigenza. Sono contento di essere qui e spero che sarà ancora meglio in futuro. Sulla difesa: anche in passato abbiamo giocato con la difesa a 3. La cosa importante è che dobbiamo sapere bene cosa fare, e quando le informazioni sono giuste non cambia niente giocare a 3 o a 4".

Hai chiesto al mister se ti schiera attaccante?

"Penso che devo dimostrare che posso giocare avanti. È stata la parte divertente di me a parlare (al premio Gentleman, ndr). Spero di segnare presto".

Hai giocato qui per due anni: cosa si prova ad essere tornato?

"Ho già visto facce comuni. Sono felice di essere tornato qui e non vedo l'ora di giocare. Qui ho dimostrato tanto. Sarà una partita emozionante per me".