Pavlovic: "L'ultimo mese non è stato positivo per noi. Ora vogliamo vincere tutte le partite"

Dopo la vittoria contro l'Udinese, in cui ha anche segnato un gol, Strahinja Pavlovic ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV sulla partita e anche sul momento del Diavolo: "Torniamo a non concedere gol dopo un po' di partite, portiamo a casa un clean sheet. Il mister ha fatto bene a cambiare schieramento prchè l'Udinese è una squadra che crossa molto e ha attaccanti molto pericolosi in area. E con questo schieramento, con in tre centrali e i terzini, abbiamo difeso bene, non facendoli crossare, e non ci hanno messo in difficoltà".

Sul momento del Milan: "L'ultimo mese non è stato positivo per noi e quindi una vittoria come questa significa molto e può darci una grande mano. Sappiamo che ci aspettano ancora due mesi molto difficili. Noi vogliamo vincere tutte le partite e daremo battaglia".