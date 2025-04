Pavlovic: "Sento l'affetto dei tifosi. Mi ringraziano per il mio atteggiamento"

Strahinja Pavlovic, intervistato da Mozzart Sport, ha parlato così delle voci di un suo addio al Milan durante il mercato di gennaio e del suo rapporto con i tifosi milanisti:

Sulle voci di addio lo scorso gennaio: "La gente scriveva quello che voleva. A proposito, ho un ottimo rapporto con i media e quando c'era bisogno di qualcosa rispondevo sempre, ma in quella situazione mi sono sinceramente irritato un po', perché nessuno mi ha chiesto: 'Sta succedendo qualcosa?'. Sono state scritte cose di ogni tipo, e sinceramente non ho avuto contatti con nessun altro club. Non ho giocato e di solito dopo sette, otto o dieci partite in cui non ho giocato c'è qualche dubbio, ma in realtà non è stato così nel mio caso, ero qui e mi allenavo e non avevo offerte specifiche in mente, né il club ha trattato con nessuno".

Sull'affetto dei tifosi: "Lo sento. Mi capita spesso che le persone me lo dicano apertamente, per ringraziarmi del mio atteggiamento. Ne sono estremamente felice".