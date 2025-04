Pedullà rivela: "L’ultimo allenatore italiano che il Milan ha contattato è stato Sarri"

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle voci sul prossimo allenatore del Milan: “Maurizio Sarri vorrebbe fare l’ultima esperienza in carriera, in Italia con un club giusto, per tornare in pompa magna dalla porta primaria. Sarri c’è ancora come idea per la panchina del Milan, e lui oggi vuole aspettare. Solitamente chi aspetta è perché ha una speranza, o molto più di una speranza. L’ultimo allenatore italiano che il Milan ha contattato è stato lo stesso Sarri lo scorso dicembre, ma non trovarono l’accordo sui 6 mesi di contratto. Se fosse lui, visto che hanno fatto tanti nomi irrealizzabili o mai trattati, penso che il discorso prioritario sarebbe la difesa, soprattutto conoscendo come lavora lui in quel reparto. Una difesa così è inguardabile, non si può proporre a nessun livello”.

IL PROFILO ITALIANO

De Zerbi è uno dei tecnici emergenti più interessanti in circolazione, ma in via Aldo Rossi potrebbero anche decidere di puntare su un allenatore già abituato a guidare una big e a vincere e per questo nella lista dei dirigenti del Diavolo restano sempre i nomi di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, anche se più indietro rispetto all'ex Sassuolo. Sulla carta, il tecnico livornese è il più facile raggiungere perchè attualmente è senza squadra, così come Maurizio Sarri e Roberto Mancini, al momento in seconda fila, ma comunque da tenere d’occhio pure loro. ll futuro delle panchina rossonera sarà quindi italiano. Per ora siamo ancora alle voci, ma mai dire mai...