Pedullà su Rabiot: "Il Milan l'ha sondato ma i costi sono altissimi"

vedi letture

Nella giornata di ieri la Juventus ha ufficialmente salutato Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è andato in scadenza di contratto con i bianconeri e ha rifiutato tutte le proposte di contratto, perciò ieri Cristiano Giuntoli lo ha salutato augurandogli il meglio per il futuro, a margine della presentazione di Thiago Motta. Nelle ultime settimane anche il Milan ha preso informazioni per Rabiot, valutando costi e fattibilità dell'operazione. Attualmente non è ancora chiaro quale sarà la scelta del giocatore e Alfredo Pedullà su X ha provato a fare un punto della situazione.

Il tweet di Alfredo Pedullà sulla situazione legata ad Adrien Rabiot: "Rabiot: conferme sul #Liverpool e c’è stato un altro colloquio, ma nessun accordo. Il Real Madrid non si è materializzato (per ora). L’altra della Premier potrebbe essere il Manchester United che lo aveva cercato. In Italia il Milan ha sondato, ma i costi sono altissimi. In Turchia il Galatasaray di soldi ne ha tanti, ma è in fila. La signora (Veronique) deciderà con possibili new entry: asta"