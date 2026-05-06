Pellegatti sottolinea: “Il focus dei tifosi è Furlani, Cardinale lo sta capendo”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della protesta dei tifosi del Milan rivolta a Giorgio Furlani e ai possibili movimenti societari estivi. Queste le sue parole:

"Per quello che riguarda il prossimo giugno potrebbero esserci decisioni importanti. Questa mattina ho scritto che la situazione sta precipitando perché vedo che ormai l'obiettivo, il focus dei tifosi che sono stanchi di questa situazione, di aver preso 80 punti dall'Inter negli ultimi anni è proprio Giorgio Furlani, l'amministratore delegato. Non so che cosa succederà, non so quali provvedimenti prenderà Jerry Cardinale e io credo però che Jerry Cardinale sia abbastanza capendo, e me l'ha detto anche ieri Cocirio, Salvatore Cocirio, che è andato al posto di Giorgio Furlani in un panel organizzato da sole 24 ore insieme al presidente della Lega Simonelli, è stato chiaro che tutto dipende dal board. Signori, bastava prendere un attaccante, investire 20-25 milioni su un attaccante a gennaio e questi problemi. Strano che Salvatore Cocirio che è dentro nel nel board e adesso dica e quello che conta è anche il quello che conta è anche il risultato sportivo. Non so di chi sia la colpa. Se perché Cardinale non avesse soldi e non volesse darli, o Giorgio Furlani abbia sempre questa politica dell'attenzione ai costi e mai attenzione agli investimenti. Il risultato è che siamo dietro l'Inter, riusciamo a tenere il terzo posto non sfruttando il pareggio del del Napoli col Como per sperare di andare in Champions League".