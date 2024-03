Pellegatti sul derby del 22 aprile: "Da uno a dieci mi interessa meno di mille"

E' ormai agli sgoccioli questa sosta per gli impegni con le rispettive Nazionali, e così il Milan si appresta a preparare 'importante e intenso finale di stagione. Tra l'impegno imminente contro la Fiorentina e la doppia sfida di Europa League contro la Roma, nella testa dei rossoneri rimane anche il Derby del 22 contro l'Inter. Ne ha parlato così Carlo Pellegatti, quest'oggi sul proprio canale Youtube.

Il derby del 22 aprile non mi interessa: "Del derby contro l'Inter il 22 aprile, mi prendo ogni responsabilità, da 0 a 10 mi interessa meno di mille. Purtroppo in questi ultimi 5 incontri contro di loro, non c'è mai stato un vero rimpianto, la partita più equilibrata l'abbiamo persa in campionato l'anno scorso per 1-0 giocando male tra l'altro".