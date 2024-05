live mn Verso Milan-Cagliari: Pioli esclude Leao, Theo e Tomori. Si torna al 4-3-3?

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Reijnders, Bennacer; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli

14.42 - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: SOZZA

Assistenti: CARBONE – GIALLATINI

IV uomo: TREMOLADA

VAR: IRRATI

AVAR: CHIFFI

14.28 - DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Data: sabato 11 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it

14.05 - L'ultima volta che sono mancati dalla formazione titolare sia Theo Hernandez che Rafael Leao è stato lo scorso 3 maggio 2023. Si giocava Cremonese-Milan con il Diavolo che non riuscì ad andare oltre lo 0-0 allo Zini. Da quel giorno sono passati 374 giorni complessivi. In mezzo diverse partite, tra la fine della scorsa stagione e tutta questa in corso, in cui sempre almeno uno dei due è sceso in campo dall'inizio. L'ultimo precedente non ha detto bene a Pioli, vedremo questa sera.

13.48 - Come accade di norma ogni mattina prima della partita, il Milan si è ritrovato all'Hotel Melià, in zona San Siro, per il ritiro che accompagnerà la squadra all'avvicinamento alla partita tra i rossoneri e il Cagliari di questa sera. La terzultima gara di campionato si giocherà alle 20.45 a San Siro. Come riportato dall'inviato di MilanNews.it sono arrivati in ritiro, ed è confermata la presenza tra i convocati di questa sera, sia Luka Jovic che Noah Okafor (LEGGI QUI l'anticipazione di MilanNews.it). Il primo era assente da un paio di partite, il secondo aveva subito una botta dopo il Genoa che è stata smaltita in settimana. Arrivati al Melià anche Theo Hernandez e Rafael Leao tra i più acclamati dai tifosi: i due partiranno dalla panchina per scelta tecnica.

13.28 - Si pensava che potesse essere un "episodio" isolato a Milan-Genoa, ma lo sciopero del tifo della Curva Sud e di AIMC continuerà anche domani sera in occasione di Milan-Cagliari, apprende la redazione di MilanNews.it. Domani quindi non verranno esposti striscioni e bandiere né cantati i soliti cori. Gli esponenti della Curva Sud hanno spiegato le motivazioni di questa protesta silenziosa in una fanzine consegnata allo stadio la scorsa settimana. LEGGI QUI alcuni passaggi salienti:

13.00 - Dopo il pareggio ottenuto contro il Lecce, la squadra del Cagliari dovrà cercare di strappare qualche cosa dalla seconda forza del campionato, e sperare che il margine di tre punti sulla terz'ultima in classifica possa essere ampliato. Ranieri dovrà rinunciare agli squalificati Augello e Gaetano, oltre a Makoumbou, colpito duro in allenamento. Difficile il recupero di Viola, probabile quello di Mancosu, che comunque non dovrebbe partire titolare. Ergo 4-4-2 per il tecnico di Testaccio con Zappa, Dossena, Mina e Obert davanti a Scuffet. Nandez, Sulemana, Deiola, Oristanio in mediana, mentre Lapadula e Luvumbo guideranno l'attacco

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Nandez, Sulemana, Deiola, Oristanio; Luvumbo, Lapadula

12.28 - Pioli ha voluto sparare i fuochi d'artificio e a sorpresa lascerà fuori diversi big. Proprio per questa ragione oggi la Gazzetta dello Sport titola così affrontando il tema delle scelte di Pioli: "Theo e Leao fuori. Pioli punisce i big del Diavolo. In panchina anche Tomori". Nel sottotitolo si legge: "Formazione inedita contro il Cagliari dopo una settimana agitata". Partiranno dalla panchina sia Theo Hernandez che Rafael Leao con il Milan che, orfano anche di Loftus-Cheek infortunato, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3. Saranno lasciati fuori dalla formazione iniziale anche Fikayo Tomori, autore di una prova deludente contro il Genoa domenica scorsa, e Davide Calabria, che ha saltato le ultime due partite di campionato per la squalifica post derby. Per la rosea queste scelte sono come una punizione.

12.00 - In vista della sfida contro il Cagliari di questa sera a San Siro, Stefano Pioli riavrà di nuovo a disposizione Davide Calabria, che ha scontato le due giornate di squalifica rimediate dopo l'epulsione nel derby, Yunus Musah, anche lui squalificato contro il Genoa, e Luka Jovic, il quale ha invece recuperato dall'affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite. Ancora out per infortunio invece Maignan, Kjaer e Loftus-Cheek.

Stefano Pioli opterà per alcune decisioni drastiche per Milan-Cagliari: per scelta tecnica, infatti, partiranno dalla pacnhina Theo Hernandez, Leao, Calabria e Tomori. Ci sarà anche il passaggio al 4-3-3 con l'inserimento di Musah in mediana assieme a Reijnders e a Bennacer e il tridente offensivo composto da Pulisic a sinistra, Chukwueze a destra e Giroud di punta; in difesa confermati solo Gabbia e Florenzi, con l'aggiunta di Thiaw al centro e di Kalulu a destra.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Questa sera il Milan scenderà in campo per la terzultima giornata di campionato, nonchè terzultima gara della sua stagione. A San Siro, alle ore 20.45, i rossoneri si troveranno di fronte il Cagliari di mister Claudio Ranieri che va a caccia di importanti punti per la salvezza. Per il Diavolo invece potrebbe arrivare con una vittoria l'ufficialità della partecipazione alla Supercoppa e con una vittoria più un risultato negativo della Juventus anche la certezza del secondo posto. Per seguire l'avvicinamento alla sfida, ora dopo ora, rimanete con noi sul nostro live testuale!