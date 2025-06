City e Milan alle battute finali per Tijjani Reijnders: operazione da 70 milioni

Era nell'aria ormai da diversi giorni, ora tutto è definito: Tijjani Reijnders sarà un nuovo calciatore del Manchester City. Il club britannico ha raggiunto un accordo con il Milan, secondo quanto riporta questa mattina il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, per il passaggio del calciatore olandese in Premier League. L'operazione complessiva avrà un valore di 70 milioni di euro, inclusi i bonus. L'accordo definitivo è arrivato in queste ore dopo che nella giornata di lunedì si era trovata l'intesa verbale.

Si entra dunque nelle battute finali della trattativa che sarà definita nei suoi aspetti burocratici nelle prossime ore. L'accordo tra Reijnders e il Manchester City era già stato trovato diversi giorni fa. Il club allenato da Pep Guardiola riesce così nell'intento di assicurarsi le prestazioni del calciatore per l'imminente Mondiale per Club. La notizia è stata confermata, con le stesse cifre, anche da Gianluca Di Marzio.

Il calciatore olandese lascerà il Milan dopo appena due stagioni e dopo che nel mese di marzo aveva firmato un rinnovo di contratto con i rossoneri fino al giugno del 2030. In totale, tra campionato e coppe, Reijnders ha collezionato 104 partite e segnato 19 gol. Quest'anno ha mostrato un salto di qualità importante ed è stato votato miglior centrocampista della Serie A. Non è un caso che su di lui sia piombato il Manchester City.