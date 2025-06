Affare fatto per Reijnders al Manchester City: il punto sulle cifre dell'operazione

Dopo appena due stagioni con la maglia rossonera, Tijjani Reijnders dirà addio al Milan. Il calciatore olandese sarà ufficializzato nelle prossime ore come un nuovo calciatore del Manchester City. Il club inglese allenato da Pep Guardiola ha spinto tantissimo nell'ultima settimana per chiudere l'accordo con il club rossonero entro l'inizio del Mondiale per Club, riuscendo oggi in questo obiettivo. Diverse sono le indiscrezioni arrivate sulle cifre complessive dell'operazione: facciamo il punto.

Le indiscrezioni

La notizia dell'accordo tra Milan e Manchester City per il trasferimento di Tijjani Reijnders, è stata data per prima da Fabrizio Romano che ha sottolineato come l'operazione complessiva, inclusi i bonus, si attesterebbe su un valore totale di 70 milioni di euro. Altre indiscrezioni sono arrivate dall'estero. Sia The Athletic che Sky Sports UK sono concordi nel dire che l'operazione ha una base fissa di 55 milioni di euro a cui saranno aggiunti dei bonus, non specificati: in più hanno sottolineato che l'olandese firmerà un contratto quinquennale. Infine c'è quanto ha riferito la Gazzetta dello Sport che alza di qualche milione la posta in palio e riporta un affare complessivo da 75 milioni bonus inclusi. Per quanto riguarda il contratto, la rosea conferma i cinque anni e specifica che Reijnders guadagnerà il doppio rispetto ai 3.5 percepiti con il Milan.

Oltre 70 milioni

Secondo quanto risulta alla redazione di MilanNews.it, il costo complessivo dell'operazione dovrebbe superare i 70 milioni totali, considerando sia la parte fissa che quella variabile legata ai bonus. A margine di questo, va ricordato che il Milan dovrà corrispondere all'AZ Alkmaar, squadra da cui ha acquistato Reijnders due estati fa, il 10% della rivendita calcolato sulla plusvalenza. Per questa ragione è importante capire a quanto ammonterà la parte fissa dell'operazione con il club di Manchester. I rossoneri acquistarono il calciatore dall'Olanda per una cifra di circa 20.5 milioni di euro.