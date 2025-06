Reijnders si trasferisce al City: per The Athletic il costo è 55 milioni di euro più bonus

Tijjani Reijnders è ormai virtualmente un calciatore del Manchester City: manca solo l'ufficialità ma l'accordo tra Milan e club inglese è totale, raggiunto nelle ultime ore come riportato dall'indiscrezione di Fabrizio Romano. Secondo l'esperto di calciomercato il calciatore olandese si trasferirà in Premier League per un totale di 70 milioni di euro, bonus inclusi.

Altre indiscrezioni sulle cifre arrivano dal collega David Ornstein del The Athletic che riporta la parte fissa del trasferimento: sono 55 milioni di euro. Reijnders firmerà un contratto di 5 anni con il Manchester City, la stessa lunghezza di quello stipulato con il Milan solamente tre mesi fa. Prima dell'ufficialità, il giocatore dovrà sostenere le visite mediche e di conseguenza potrà partecipare al Mondiale per Club con la squadra di Guardiola.