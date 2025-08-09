Thiaw saluta i compagni prima della cessione. Retroscena Sky: Allegri e Tare gli avevano proposto il rinnovo per convincerlo a restare
Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, il giornalista è in diretta su Sky Sport 24 da Dublino, Malick Thiaw sta salutando i compagni in questo momento. È rientrato negli spogliatoi post partita, Tare gli ha comunicato l’esito dell’operazione con il Newcastle e sta salutando i compagni: domani non sarà convocato per l'amichevole contro il Chelsea.
Negli ultimi 10 giorni, racconta l'inviato di Sky, Tare ed Allegri hanno provato a convincerlo a rimanere con degli incontri a casa sua, anche allungandogli il contratto con uno stipendio da più di 3 milioni di euro, ma il ragazzo aveva già detto sì al Newcastle. Nelle prossime ore verrà formalizzato il tutto.
MN - Thiaw al Newcastle, ok di Furlani. Si stanno definendo bonus, pagamenti e struttura prima della fumata bianca
