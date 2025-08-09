Milan, Hojlund sempre più in uscita dallo United: 90' in panchina nell'amichevole contro la Fiorentina
Rasmus Hojlund resta l'obiettivo primario per l'attacco del Milan. L'ennesimo indizio, dopo l'operazione che ha portato Benjiam Sesko al Manchester United, arriva proprio dall'Old Trafford: l'ex Atalanta infatti non è sceso in campo per l'amichevole contro la Fiorentina ed è rimasto in panchina per tutti i 90'. Un altro segnale chiaro.
I contatti tra le parti vanno avanti, i Red Devils sono pronti a lasciarlo partire in prestito iniziale, con lo stipendio parzialmente coperto e una clausola di opzione di acquisto. Restano giorni caldi per l'asse Hojlund-Milan.
