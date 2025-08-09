Thiaw al Newcastle per 40 milioni bonus inclusi: altra super plusvalenza per il Milan

In queste ore si è praticamente definito il passaggio di Malick Thiaw al Newcastle, con i Magpies che hanno convinto i rossoneri con un'offerta da 40 milioni di euro bonus compresi, nonostante il giocatore fosse centrale nei piani di Allegri.

Che tipo di impatto a bilancio ha una cessione del genere? Malick Thiaw è stato acquistato nell'estate del 2022 e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027; a bilancio ha un costo storico di 9.29 milioni di euro ed un residuo di circa 3.71 milioni.

Col presupporto che la parte fissa sia di 36-37 milioni di euro allora la plusvalenza incassata dal Milan ammonta a circa 35 milioni di euro, da cui poi dovrà essere detratto il 10% che spetta allo Schalke 04.