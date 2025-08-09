MN - Thiaw al Newcastle, ok di Furlani. Si stanno definendo bonus, pagamenti e struttura prima della fumata bianca

Il Milan, il Newcastle e Stipic stanno definendo adesso i dettagli e poi Malick Thiaw sarà pronto a diventare un giocatore dei Magpies. Apprende la redaziond di MilanNews.it che c'è l'ok di Furlani, le parti stanno definendo ora bonus, pagamenti, struttura della trattativa prima della definitiva fumata bianca.

di Pietro Mazzara.

Che tipo di impatto a bilancio ha una cessione del genere? Malick Thiaw è stato acquistato nell'estate del 2022 e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027; a bilancio ha un costo storico di 9.29 milioni di euro ed un residuo di circa 3.71 milioni.

Col presupporto che la parte fissa sia di 36-37 milioni di euro allora la plusvalenza incassata dal Milan ammonta a circa 35 milioni di euro, da cui poi dovrà essere detratto il 10% che spetta allo Schalke 04.