MN - Thiaw-Newcastle, operazione in chiusura. Al Milan 40 milioni bonus compresi

È risultato decisivo il rilancio odierno del Newcastle per Malick Thiaw. Apprende la redazione di MilanNews.it che i Magpies sono in chiusura per il difensore tedesco, con il Milan che incasserà 40 milioni di euro, bonus compresi. L'ex Schalke ha giocato oggi quelli che probabilmente sono i suoi ultimi minuti in rossonero: è antrato nel finale dell'amichevole a Dublino tra Leeds e Milan.

Tra i possibili sostituti: Leoni, Comuzzo e De Winter. Lo Schalke, da cui il Milan l'ha acquistato nel 2022, ha il 10% sulla futura rivendita.

di Antonio Vitiello.