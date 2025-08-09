Dall'Inghilterra: Milan, trattativa in stato avanzato con il Newcastle per Thiaw

di Federico Calabrese

Arrivano altre conferma importanti per quanto riguarda il futuro di Malick Thiaw: novità arrivano anche dall'Inghilterra, secondo Sky Sport UK le trattative tra il Milan e il Newcastle sono ormai in stato avanzato. I due club stanno definendo i dettagli del trasferimento, i Magpies pagheranno circa 35 milioni di sterline per il difensore.