Milan, Newcastle forte su Thiaw: si può chiudere in 24/48 ore. Per Gazzetta è Comuzzo il preferito, ma occhio a piste dall'estero
Si muove il mercato del Milan: negli ultimi minuti il Newcastle ha presentato una nuova offerta al club rossonero da 36 milioni di euro più bonus per Malick Thiaw. Una cifra che tocca la soglia dei 40 in grado di far vacillare i rossoneri. Stando a quanto riferisce l'edizione online de La Gazzetta dello Sport l’affare si potrebbe definire già nelle prossime 24-48 ore.
Igli Tare dovrà poi andare alla ricerca del sostituto, perché in rosa come centrali rimarrebbero solamente Tomori, Gabbia e Pavlovic, più Bartesaghi che potrebbe essere adattato in mezzo. Il nome forte di Tare è Pietro Comuzzo (uscito oggi anzitempo nell'amichevole contro il Manchester United) della Fiorentina, l'alternativa principale resta Giovanni Leoni del Parma. Da non scartare anche piste provenienti dall'estero, scrive la rosea.
