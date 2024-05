MN - Contusione per Okafor, ma poi si è allenato regolarmente: ci sarà in Milan-Cagliari

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Noah Okafor ha subito una contusione nel match contro il Genoa, ma, essendosi allenato regolarmente in settimana, prenderà parte alla sfida di domani contro il Cagliari.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Secondo quanto riportato da SkySport, Stefano Pioli opterà per alcune decisioni drastiche per Milan-Cagliari: per scelta tecnica, infatti, partiranno dalla panchina Theo Hernandez, Leao, Calabria e Tomori.

Ci sarà anche il passaggio al 4-3-3 con l'inserimento di Musah in mediana assieme a Reijnders e a Bennacer e il tridente offensivo composto da Pulisic a sinistra, Chukwueze a destra e Giroud di punta; in difesa confermati solo Gabbia e Florenzi, con l'aggiunta di Thiaw al centro e di Kalulu a destra.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Rejinders, Bennacer; Pulisic, Chukwueze, Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: SOZZA

Assistenti: CARBONE – GIALLATINI

IV uomo: TREMOLADA

VAR: IRRATI

AVAR: CHIFFI

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Data: sabato 11 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it