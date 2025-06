Il Milan vuole chiudere Modric prestissimo. Con Allegri e Luka, cambio di rotta

Non si tratta di finzione, Luka Modric è davvero vicinissimo al Milan. Quella che era nata come una suggestione estiva di calciomercato, in pochissime ore è diventata una vera e propria trattativa per portare il fuoriclasse croato a Milanello, in quel luogo dove da bambino, giovanissimo tifoso del Diavolo, probabilmente sognava di andare. L'operazione è già nelle sue fasi caldissime...

Chiudere prestissimo

Raccontando della trattativa Milan-Modric, questa mattina la Gazzetta dello Sport sottolinea che il club rossonero spera di chiudere prestissimo il colpo: tra oggi e domani. Il croato giocherà le ultime gare con il Real Madrid durante il Mondiale per Club, successivamente sarà libero di firmare dove vorrà, da svincolato, dopo 13 anni con le merengues. L'idea è da attribuire tutta a Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, che nella giornata di ieri è partito alla volta di Rijeka, in Croazia, con l'intento di tornare con la firma di Modric dal ritiro della nazionale a scacchi biancorossi. Già le indiscrezioni di ieri parlavano di un accordo annuale, con opzione di rinnovo per un altro anno, dal valore di 3-3.5 milioni di euro. Le prossime ore saranno decisive per il buon esito.

Cambio di rotta

L'eventuale arrivo di Luka Modric, unito al ritorno in panchina di Max Allegri, suggeriscono una cosa molto evidente secondo la rosea: qualcosa con il nuovo assetto è cambiato. Due uomini esperti e dalla grande personalità che proveranno a rimettere in piedi uno spogliatoio che quest'anno si è spesso fatto trovare disorientato. La decisione di andare sul croato, avvallata dallo stesso tecnico e dal club, andrebbe proprio a incontrare una delle pesanti red flag del Milan dell'ultima stagione: l'assenza totale di leadership. In questo senso Allegri avrebbe chiamato Carlo Ancelotti nei giorni scorsi proprio per chiedergli un parere sull'operazione in corso. L'età può spaventare ma non va dimenticato che Modric è reduce da una stagione da 57 partite complessive.