Peppino Di Capri: "Ibra a Sanremo? Propongo stretta di mano sul palco con Lukaku"

ESCLUSIVA

La rissa tra Ibra e Lukaku ha scatenato mille discussioni e polemiche. Tra le altre anche quella sull'opportunità di confermare la presenza di Ibra al Festival di Sanremo, come ospite fisso. A questo proposito abbiamo voluto sentire il parere di un maestro della canzone italiana come Peppino Di Capri che in carriera, tra i tanti successi, ha vinto per due volte il Festival. "Premesso che mi auguro che Ibra non si metta a cantare - dice a Tuttomercatoweb.com - in generale non sono d'accordo sulla partecipazioni al Festival di personaggi che non hanno a che fare con la canzone. Così facendo ci si allontana dall'obiettivo della manifestazione. Deve rimanere il Festival della canzone e non delle attrazioni. Anche perchè poi sarebbe certamente intervistato da una bella indossatrice e tutto sarebbe a vantaggio dello spettacolo. Comunque, tornando alla rissa dell'altra sera mi viene da dire che una buona idea potrebbe essere che a Sanremo ci vadano tutti e due, Ibra e Lukaku"

Che consa consiglierebbe?

"Una bella stretta di mano, un abbraccio sul palco. Per mandare un bel messaggio all'esterno. La pace a Sanremo. Potrebbe essere un bello spot per tutti, un messaggio positivo per la gente e tutto sommato sarebbe positivo anche per la musica. Sarebbe, credo, un'opportunità da non perdere".

Ecco ma su Ibra che idea si è fatto?

"Gran calciatore, lo mette sempre in mostra. Ma anche Lukaku lo è. Ibra è molto sicuro di sè, ha personalità, si sente il suo peso della sua presenza in campo. Un conto è averlo, altro discorso doverne fare a meno".