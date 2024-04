Periodo molto negativo per il Liverpool: perde 2-0 il derby con l'Everton

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Il Liverpool perde 2-0 con l'Everton, la sua prima sconfitta nel derby dal 2010, e complica la corsa al titolo di Premier League. A quattro giornate dalla fine del campionato, la squadra di Juergen Klopp è a tre lunghezze dalla capolista Arsenal e ha un punto di vantaggio col Manchester City, che però ha due partite da recuperare. Negli altri incontri disputati in serata, il Manchester United ha faticato per superare lo Sheffield, ultimo in classifica, per 4-2, ma grazie alla sconfitta del Newcastle col Crystal Palace (2-0), sono saliti al sesto posto superando proprio la squadra di Howe. I Reds, a Goodison Park, si sono arresi alle reti di Branthwaite nel primo tempo e di Calvert-Lewin nella ripresa, senza mai dare l'impressione di poter evitare la sconfitta.

Il Liverpool nelle ultime quattro partite di campionato ha fatto solo quattro punti, inclusi quelli della vittoria contro il Fulham che ha preceduto la sfida con i Toffees, e in mezzo si è anche fatto eliminare dall'Atalanta nei quarti di Europa League. La seconda vittoria consecutiva permette invece agli uomini di Sean Dyche di allontanarsi dalla zona retrocessione e di annullare gli effetti della penalizzazione di otto punti subita per il mancato rispetto delle regole finanziarie del campionato inglese. (ANSA).