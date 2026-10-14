Pimenta, ag. Gimenez: “Santi ha il Milan nel cuore, ma quello che ricorda lui è un’altra cosa”

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La nota agente Rafaela Pimenta parla delle difficoltà di Santi Gimenez durante il suo periodo al Milan

Rafaela Pimenta, agente di Santi Gimenez, ha rilasciato una lunga intervista a TNT Sports Messico proprio sul suo assistito. L'importante procuratrice ha ripercorso le tappe dell'attaccante messicano e ha spiegato ampiamente che tipo di difficoltà ha trovato in Italia e al Milan. Di seguito un estratto delle sue parole:

Santi aveva anche altre proposte?

"Non possiamo dimenticare che Santi aveva tante altre proposte, ma ha scelto il Milan perché, fin da bambino, è sempre stato il suo club del cuore. A volte, però, una scelta dettata dal cuore può influenzare la percezione di una realtà che, in quel momento, forse non è più la stessa del Milan che Santi conosceva da piccolo, no? Ha lasciato sul tavolo tante altre proposte, tante altre opportunità. Ha puntato le sue fiches, non so se sia l'espressione corretta, su una squadra che si sta ricostruendo, che deve ricostruirsi. Io sono milanista, lo sanno tutti, ma il Milan sta attraversando un periodo di ricostruzione. Il Milan che Santi conosceva da bambino era un'altra cosa. In quel momento, scegliere il Milan era difficile ed è stato anche il trasferimento più importante, il più costoso di quella gestione. Poi, naturalmente, è arrivata un'altra gestione".