Pioli a Sky: "È come quando visiti la Tour Eiffel e già al 2° piano hai una bella vista, ma vuoi salire ancora per averne una migliore"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport alla vigilia di Napoli-Milan: "Non è che mi piace tantissimo comunque andrà... È bello essere qui, è un percorso di crescita continuo. È come quando visiti la Tour Eiffel e già al secondo piano hai già una bella vista, ma vuoi salire ancora per averne una ancora più bella".

Come affrontare la gara domani?

"Il Napoli ha cominciato meglio la gara a Milano. Dobbiamo approcciare meglio. Ci aspettiamo un Napoli aggressivo, ma vogliamo esserlo anche noi. Sono sicuro che la partita sarà molto simile e potrà cambiare molto velocemente: noi dovremo essere bravi a leggere le situazioni. Non veniamo qua per difenderci, ma quando il Napoli ci costringerà a farlo noi dovremo essere compatti per poi gestire bene il pallone".

Il Maradona sposta?