Pioli: "Bennacer non è ancora al 100%. Ecco perchè gli preferisco Adli in questo momento"

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento di Ismael Bennacer e lo stato di forma di Chukwueze e Okafor: "Isma non è ancora al 100% della sua condizione fisica, le due partite con la Roma non mi avevano soddisfatto del tutto. In questo momento Adli è molto attento nella fase difensiva, credo che sia il giocatore più affidabile. Chukwueze e Okafor? Chukwueze e Okafor stanno bene e sono pronti per giocare. Poi sta a me fare le scelte".