Pioli: "De Ketelaere prima punta perché Giroud dopo il Mondiale si è allenato pochissimo, non possiamo permetterci di avere rischio infortuni"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Mediaset dopo la sconfitta maturata in Milan-Torino di Coppa Italia, mister Pioli ha commentato così la prova di Charles De Ketelaere, questa sera schierato da prima punta: "E' importante e l'ho fatto giocare da prima punta perché Giroud è tornato dal Mondiale e si è allenato pochissimo, non possiamo permetterci di avere rischio di infortuni. Credo si sia mosso bene, poi ci si aspetta tutti delle giocate decisive e di qualità ma anche stasera non ci siamo riusciti".