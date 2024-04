Pioli: "Domani il capitano sarà Leao. È stato un dolore forte perdere il derby e vedere i nostri rivali festeggiare"

vedi letture

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su chi sarà il capitano domani contro la Juventus visto che mancheranno sia Calabria che Theo Hernandez, entrambi squalificati dopo le espulsioni nel derby: "Domani Leao sarà il capitano. Come Rafa sta vivendo il momento? La sta vivendo come tutti i suoi compagni e come tutti noi. È stato un dolore forte perdere il derby e vedere i nostri rivali festeggiare. Non ci resta che reagire con le prossime partite".

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: sabato 27 aprile 2024

Ore: 18.00

Stadio: Allianz Stadium, Torino

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it