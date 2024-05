Marchetti: "Il Milan sembra aver perso quegli equilibri che hanno contraddistinto l'operato di Pioli anche nei periodi difficili"

vedi letture

Nel post partita di Milan-Genoa, durante il programma di SkySport 24 'Campo Aperto', il noto esperto di calciomercato Luca Marchetti ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul delicato momento che sta attraversando la formazione rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan quest'anno ha avuto tante difficoltà in fase difensiva, soprattutto nella fase centrale del campionato ed in questo periodo, dove a parte la partita contro la Juventus ha sempre preso gol che gli sono costati cari, perché nella partita doppia con la Roma han significato l'eliminazione dall'Europa League che era un grande obiettivo del Milan in questa stagione. Ha avuto difficoltà anche nelle partite che sono state equilibrate. C'è stato un derby, che valeva lo Scudetto per l'Inter, in cui il Milan avrebbe voluto almeno ritardare la festa dell'Inter e non c'è riuscita, e sono 6 i derby di seguito che il Milan ha perso. C'è stato il 3 a 3 col Sassuolo. Il Milan è quella squadra che sembra aver perso quegli equilibri che comunque anche nei periodi difficili avevano contraddistinto l'operato di Pioli".