Pioli e il caso Acerbi-Juan Jesus: "È ora di smetterla con gli episodi di razzismo allo stadio"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, sabato sera alle ore 20.45 allo stadio "Artemio Franchi". Il tecnico del Milan è stato chiamato a rispondere sulla questione che ha tenuto banco nelle ultime due settimane, ossia il caso Acerbi-Juan Jesus:

"Diventa difficile per me giudicare l'episodio perché non ho tutto sotto mano. Non possiamo che essere tutti contro questi episodi di razzismo allo stadio. È ora di smetterla".

I 14 punti di distanza dall'Inter sono reali?

"La classifica non possiamo cambiarla. L'Inter ha fatto qualcosa di straordinario, mentre noi, soprattutto in un mese, non siamo riusciti a ottenere qualche vittoria in più. Negli ultimi mesi ci siamo avvicinati sia a livello di gioco che di risultati".

