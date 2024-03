Pioli e il divario con l'Inter: "Negli ultimi mesi ci siamo avvicinati a livello di gioco e risultati"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, sabato sera alle ore 20.45 allo stadio "Artemio Franchi". Il tecnico del Milan commenta il divario dall'Inter che a oggi è di 14 punti. C'è davvero tutta questa differenza di valori?

"La classifica non possiamo cambiarla. L'Inter ha fatto qualcosa di straordinario, mentre noi, soprattutto in un mese, non siamo riusciti a ottenere qualche vittoria in più. Negli ultimi mesi ci siamo avvicinati sia a livello di gioco che di risultati".