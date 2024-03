Pioli: "Futuro? A fine stagione dirò che stagione è stata e cosa vorrò per il prossimo anno"

vedi letture

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, sabato sera alle ore 20.45 allo stadio "Artemio Franchi". Il tecnico del Milan commenta il rush finale del Milan e il suo futuro:

"Ci sono 10 partite di campionato e - speriamo - 5 partite di Europa League che saranno tutte importanti. Quella più importante, intanto, è quella di domani contro la Fiorentina, contro cui abbiamo sempre fatto fatica e trovato difficoltà. Ci sta che in queste due settimane di sosta soprattutto voi parliate molto del futuro. A parte che l'avete fatto secondo me tanto e forse anche un po' troppo durante tutto l'arco della stagione... Ma io non devo pensare al futuro, devo pensare alla partita di domani e a questi 60 giorni per rendere questa stagione la più positiva possibile. Poi, comunque, fino ad ora, sono giudizi parziali e non completi. A fine stagione ti dirò che stagione avremmo fatto, cosa cosa vorrei fare e cosa non vorrei fare l'anno prossimo, cosa mi piacerebbe ripetere e cosa non mi piacerebbe ripetere nella prossima stagione. Non pensiamo al derby o alla Juve, ma alla Fiorentina e poi via via. Ci sono tante partite da giocare".

Dopo le soste fate un po' fatica. Come ve lo spiegate?

"Non sono stati i risultati che ci aspettavamo. Ogni sosta ha una storia diversa. Dopo le prime soste, avevamo pochi giocatori qui e chi era andato in nazionale aveva giocato tanto. In questa sosta abbiamo lavorato bene e chi è andato via è tornato bene".