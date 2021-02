Pioli: "Ho messo del mio per questa squadra. Il club ci ha sempre protetti"

Intervenuto a Radio 105, Mister Stefano Pioli ha parlatò così del suo Milan: "Non voglio passare per quello modesto, ma ci ho messo del mio per creare questa voglia di lavorare. Cerchiamo di curare tutto. Io e il club ci abbiamo sempre creduto, anche nei momenti difficili e anche se all'esterno non c'era tutta questa fiducia. Il club ci ha sempre protetto. I risultati ci hanno dato sicurezza fino a crearsi un ambiento bello, anche per crescere e dove tutto va nel migliore dei modi".