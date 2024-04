Pioli: "Ibra è sempre vicino a noi. Zlatan ama il Milan e vuole il bene del Milan"

vedi letture

Alla vigilia del match contro la Juventus, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa del ruolo di Zlatan Ibrahimovic e della sua importanza: "Zlatan era qua ieri e l'altro ieri. È sempre vicino a noi. Cerca a darci fiducia e sostegno per superare un momento delicato. Vinciamo insieme, abbiamo gioito insieme e siamo tristi insieme. Insieme cerchiamo di superare momenti difficili".

Ibra e Theo figure da cui riaprtire? Theo è pronto per essere un super leader? "Saranno scelte che dovrà fare il club. Sul carisma, sulle qualità tecniche e umane di Zlatan io non ho dubbi. Non devo essere io il suo sponsor. Non sono cose che posso decidere io, sono cose che decideranno sopra di me. Non so che ruolo avrà Zlatan, ma Zlatan ama il Milan e vuole il bene del Milan. Prenderà le decisioni migliori per quelle che saranno le sue mansioni e le sue idee. Per quanto riguarda Theo è un giocatore fortissimo e che possa essere un giocatore importante per il futuro del Milan".