MN - Santacroce: "Conte è forte, fortissimo. Nessuno ne parla male come allenatore, è uno dei top italiani"

Che possa essere Sergio Conceiçao colui il quale sostituirà Stefano Pioli sulla panchina del MIlan? In merito a questo argomento è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex calciatore del Napoli Fabiano Santacroce, il quale si è espresso anche sulla possibilità di vedere a partire dalla prossima stagione l'allenatore emiliano sulla panchina dei partenopei.

Su Antonio Conte, cosa mi dici? E' il sogno proibito sia dei tifosi del Milan che di quelli del Napoli. Pensi che in Italia possa ancora fare la differenza?

"Conte è forte. Conte è fortissimo. Io prendo un po' come metro per valutare gli allenatori, solitamente sento i giocatori che li hanno avuti, cerco di sentire sempre più pareri, ed anche su Conte ho fatto così. Non ne ho mai sentiti pareri negativi sul salentino, e quando è successo si sono basati sul fatto che lui sia uno che tira fuori veramente il 100%, anche magari in maniere scomode. Però come allenatore non ho mai trovato nessuno che ne abbia parlato male, e un motivo ci sarà se i suoi ex giocatori ne parlano bene come mister. E' uno che riesce a farti entrare una mentalità che in pochi riescono a tirarti fuori. Quindi è sicuramente uno dei top italiani, e merita questo titolo di 'merito'".