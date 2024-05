Galliani e il retroscena sull'acquisto di Desailly: "Corteggiavo Marcel da tempo e feci un colpo da matto per portarlo al Milan.."

In occasione dell'imminente produzione Sky, da domani, martedì 7 maggio sarà infatti disponibile "Milan 1994, più che una squadra", un appuntamento unico in onda su Sky, in streaming su NOW e disponibile anche on demand che racconterà le tappe di una stagione calcistica vincente e controversa, contrassegnata dalla discesa in campo politico del presidente del Milan, Silvio Berlusconi, questo un piccolo "Spoiler" Di un estratto delle parole di Adriano Galliani in merito alla particolare trattativa che portò a Milano nel 1993 Marcel Desailly.

Galliani: "Corteggiavo Desailly, sapevo come fare per portarlo a Milano e avevo un buonissimo rapporto con il Presidente del Marsiglia, Tapie e così capisco che se avessi chiesto questo acquisto a Silvio Berlusconi, lo avrei messo in imbarazzo, sia in caso di risposta positiva sia negativa. Ho fatto un colpo da matto, vado in Francia a casa del Presidente Tapie e faccio tutto senza dire niente, ho rischiato e Marcel arrivò nel novembre del 93', quasi di nascosto".